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13:05 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Уотфорд» уволил Клаудио Раньери. Это уже седьмая тренерская отставка за сезон в Англии

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» уволил с поста главного тренера Клаудио Раньери, сообщается на сайте команды. Итальянский специалист возглавлял «Уотфорд» лишь три с половиной месяца.

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Источник: Reuters
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«Совет директоров считает, что смена тренеров происходит вовремя. Учитывая, что впереди еще полсезона, у нового главного тренера будет достаточно времени, чтобы поработать с талантливыми игроками и выполнить задачу по сохранению статуса команды АПЛ», — говорится в заявлении.

Увольнение Раньери последовало после поражения от «Норвича» (0:3) 22 января. После 20-ти сыгранных матчей «Уотфорд» находится на 19-м месте в АПЛ. В активе команды только 14 очков. Под руководством Раньери «Уотфорд» смог набрать лишь семь очков: одержал две победы и один раз сыграл вничью. Самым ярким моментом карьеры Раньери в «Уотфорде» стала победа над «Манчестер Юнайтед» (4:1) в ноябре. Но после нее клуб проиграл восемь матчей из девяти, сумев набрать очки только с «Ньюкаслом» (1:1).

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В борьбе за выживание «Уотфорд» конкурирует с «Норвичем» (17-е место, 16 очков за 22 матча), «Ньюкаслом» (18-е, 15 очков за 21 матч) и «Бернли» (20-е, 12 очков за 18 игр). Три худшие команды по итогам 38 туров вылетят, а занявшая 17-ю строчку попадет в стыковые матчи за право остаться в АПЛ.

70-летний Раньери не смог повторить свой предыдущих успех в работе с английским клубом. В сезоне 2015/16 итальянский тренер сенсационно выиграл АПЛ с «Лестер Сити» и попал в Лигу чемпионов.

Увольнение Клаудио стало уже седьмой отставкой в этом сезоне элитного английского дивизиона. Ранее со своими клубами попрощались Даниэль Фарке («Норвич»), Нуну Эшпириту Санту («Тоттенхэм»), Стив Брюс («Ньюкасл»), Оле-Гуннар Сульшер («МЮ»), Рафаэль Бенитес («Эвертон») и Дин Смит («Астон Вилла»).

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