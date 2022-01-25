«Уотфорд» уволил Клаудио Раньери. Это уже седьмая тренерская отставка за сезон в Англии

«Совет директоров считает, что смена тренеров происходит вовремя. Учитывая, что впереди еще полсезона, у нового главного тренера будет достаточно времени, чтобы поработать с талантливыми игроками и выполнить задачу по сохранению статуса команды АПЛ», — говорится в заявлении.

Увольнение Раньери последовало после поражения от «Норвича» (0:3) 22 января. После 20-ти сыгранных матчей «Уотфорд» находится на 19-м месте в АПЛ. В активе команды только 14 очков. Под руководством Раньери «Уотфорд» смог набрать лишь семь очков: одержал две победы и один раз сыграл вничью. Самым ярким моментом карьеры Раньери в «Уотфорде» стала победа над «Манчестер Юнайтед» (4:1) в ноябре. Но после нее клуб проиграл восемь матчей из девяти, сумев набрать очки только с «Ньюкаслом» (1:1).

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В борьбе за выживание «Уотфорд» конкурирует с «Норвичем» (17-е место, 16 очков за 22 матча), «Ньюкаслом» (18-е, 15 очков за 21 матч) и «Бернли» (20-е, 12 очков за 18 игр). Три худшие команды по итогам 38 туров вылетят, а занявшая 17-ю строчку попадет в стыковые матчи за право остаться в АПЛ.

70-летний Раньери не смог повторить свой предыдущих успех в работе с английским клубом. В сезоне 2015/16 итальянский тренер сенсационно выиграл АПЛ с «Лестер Сити» и попал в Лигу чемпионов.