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13:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Капитан «Челси» Аспиликуэта согласовал условия контракта с «Барселоной»

Капитан «Челси» испанец Сесар Аспиликуэта ближайшим летом перейдет в «Барселону».

Челси
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Источник: AP 2021
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По сообщению, опубликованному в «твиттере» El Chiringuito TV, соглашение с испанцем будет рассчитано на три года с опцией продления ещё на один сезон, а переход состоится летом, когда у Аспиликуэты закончится срок действия контракта с «Челси».

Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании отклонил предложение лондонской команды о продлении контракта.

32-летний Аспиликуэта в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отдал три голевые передачи. За сборную Испании он выступает с 2013 года, сыграв в 27 матчах и забив один гол. Это случилось в ⅛ финала чемпионата Европы в игре с командой Хорватии.

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