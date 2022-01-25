Капитан «Челси» Аспиликуэта согласовал условия контракта с «Барселоной»

По сообщению, опубликованному в «твиттере» El Chiringuito TV, соглашение с испанцем будет рассчитано на три года с опцией продления ещё на один сезон, а переход состоится летом, когда у Аспиликуэты закончится срок действия контракта с «Челси».

32-летний Аспиликуэта в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отдал три голевые передачи. За сборную Испании он выступает с 2013 года, сыграв в 27 матчах и забив один гол. Это случилось в ⅛ финала чемпионата Европы в игре с командой Хорватии.