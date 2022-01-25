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15:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вратарь «Атлетико» Облак заразился коронавирусом

Вратарь «Атлетико» Ян Облак сдал положительный тест на коронавирус, информирует сайт клуба.

АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

29-летний голкипер сборной Словении отправлен на карантин.

6 февраля «Атлетико» на выезде сыграет против «Барселоны» в рамках чемпионата Испании. Облак в этом сезоне провел 27 матчей за клуб во всех турнирах. За «Атлетико» он выступает с 2014 года. На его счету 249 матчей, в которых он пропустил 170 мячей.

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