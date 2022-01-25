Вратарь «Атлетико» Облак заразился коронавирусом

6 февраля «Атлетико» на выезде сыграет против «Барселоны» в рамках чемпионата Испании. Облак в этом сезоне провел 27 матчей за клуб во всех турнирах. За «Атлетико» он выступает с 2014 года. На его счету 249 матчей, в которых он пропустил 170 мячей.