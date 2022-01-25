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16:09 (мск), источник: Sport24

«Ювентус» и «Фиорентина» согласовали переход Влаховича за 75 млн евро

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович находится в шаге от перехода в «Ювентус».

Ювентус
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб предложил «фиалкам» 75 млн евро за 21-летнего серба, и «Фиорентина» готова осуществить сделку. Отмечается, что стороны уже достигли устного соглашения.

Ранее появилась информация о том, что Влахович согласовал условия контракта с «Ювентусом».

В текущем сезоне Влахович принял участие в 24 матчах «Фиорентины» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи.

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