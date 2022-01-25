«Ювентус» и «Фиорентина» согласовали переход Влаховича за 75 млн евро

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб предложил «фиалкам» 75 млн евро за 21-летнего серба, и «Фиорентина» готова осуществить сделку. Отмечается, что стороны уже достигли устного соглашения.

Ранее появилась информация о том, что Влахович согласовал условия контракта с «Ювентусом».