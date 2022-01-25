«Ювентус» и «Фиорентина» согласовали переход Влаховича за 75 млн евро
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович находится в шаге от перехода в «Ювентус».
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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович находится в шаге от перехода в «Ювентус».
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб предложил «фиалкам» 75 млн евро за 21-летнего серба, и «Фиорентина» готова осуществить сделку. Отмечается, что стороны уже достигли устного соглашения.
Ранее появилась информация о том, что Влахович согласовал условия контракта с «Ювентусом».
В текущем сезоне Влахович принял участие в 24 матчах «Фиорентины» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи.