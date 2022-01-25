Стало известно о встрече Месси с тренером «Барселоны» Хави

По информации источника, футболист поужинал в ресторане Барселоны с представителями команды. Отмечается, что компанию Месси составили главный тренер каталонского клуба Хави и полузащитник Серхио Бускетс.

24 января Месси установил антирекорд по количеству забитых мячей в стартовых 12 матчах национальных чемпионатов. Он отличился лишь одним голом на данном отрезке Лиги 1.

В ноябре прошлого года Месси рассказал о желании вернуться в «Барселону». Он напомнил, что всегда говорил о стремлении помочь команде, если у него будут необходимые возможности.