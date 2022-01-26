Агент: Дибала уйдёт из «Ювентуса» в «Интер». Вот увидите!

«Пауло перейдёт в “Интер”, вот увидите. Его отношения с руководством “Ювентуса” окончательно испорчены. Всё готово для его перехода в “Интер”. Это будет отличный ход для “нерадзурри”, — цитирует Валькареджи Football Italia.

Издание отмечает, что это уже не первый случай, когда Дибала связан с «Интером», где он воссоединится с генеральным директором Джузеппе Мароттой, человеком, который первоначально подписал его в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за € 41 млн.