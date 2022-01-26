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13:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Охрана не спасёт тебе жизнь». Страсти вокруг самого громкого трансфера этой зимы

Влахович покидает «Фиорентину» под угрозы фанатов и критику руководства.

Фиорентина
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Источник: Reuters

Покупка Влаховича — возможно, самое удачное вложение средств руководства «Фиорентины» за всю историю клуба. Летом 2018-го на тот момент 18-летний нападающий был приобретён у «Партизана» всего за € 1,95 млн. Сейчас же речь идёт о продаже серба за € 75 млн. По крайней мере, по информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны устно договорились об этой сумме. Сам Душан подпишет пятилетний контракт с зарплатой в размере € 7 млн в год.

Влахович постепенно рос в Италии, а по-настоящему разыгрался в 2021-м. Забавно, что это совпало с подписанием «Фиорентиной» Кокорина. С тех пор серб стал забивать как машина и за весь прошлый год наколотил 35 мячей. Повторил результат Криштиану Роналду по количеству голов за год в Серии А. Ещё несколько месяцев назад болельщики «фиалок» были без ума от молодого бомбардира, но от любви до ненависти путь короткий.

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Сперва Влахович поссорился с руководством. Летом он отказался продлевать контракт, истекающий в июне 2023-го. Тогда президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо сообщил, что клуб готов завалить серба деньгами:

«Я не знаю, подпишет ли Влахович новый контракт. Мы предложили ему зарплату в € 40 млн за 5 лет — самый большой контракт в истории “Фиорентины”, больше, чем у Габриэля Батистуты и Руя Кошты. Он сильно рискует, а я нервничаю».

К открытию зимнего окна ситуация не изменилась. Влахович по-прежнему не принимал предложение «Фиорентины» и надеялся, что клуб договорится о его трансфере. Однако не заявлял публично о желании уехать из Флоренции, и это раздражало боссов «фиалок».

«У меня состоялся продолжительный разговор с Влаховичем, и я сказал ему, что нам нужно понять его путь. Если он желает остаться в “Фиорентине”, тогда надо подписать контракт. Если он хочет уйти, об этом стоит заявить публично. Игрок не должен заставлять целый клуб, город и всех болельщиков ждать, пока он что-то решит. Исходя из того, что я слышал, он не готов делать публичных заявлений, так что нам придётся принимать решение внутри клуба. Конечно, мы готовы изучать каждое предложение, но пока их не было», — утверждал гендиректор «Фиорентины» Джо Бароне в интервью для Sport Mediaset.

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Теперь Влахович попал под гнев фанатов. Причина конфликта не в стремлении нападающего уйти в более амбициозный и богатый клуб, а в том, где именно он собирается продолжить карьеру. При слове «Ювентус» поклонников «фиалок» трясёт от злости.

Ненависть фанатов «Фиорентины» к «старой синьоре» — из давних времён. В сезоне-1981/1982 команды из Флоренции и Турина боролись за скудетто до самого финиша. К последнему туру подошли с одинаковым количеством очков. В решающем матче «Фиорентина» не смогла победить «Кальяри» из-за отменённого гола, а «Ювентус» переиграл «Катандзаро» благодаря пенальти. В тот день болельщики «фиалок» были уверены, что у них украли титул.

В 1990 году в финале Кубка УЕФА «Ювентус» переиграл «Фиорентину», победив дома 3:1 и удержав на выезде ничью 0:0. В первой игре туринцы забили с фолом, а в ответной гол флорентийцев не засчитали из-за офсайда. Наконец, летом 1990-го «Ювентус» забрал у «Фиорентины» её звезду — Роберто Баджо. Туринцы заплатили рекордную сумму (25 млрд лир), но фанатов клуба из Флоренции это не успокоило. Баджо, как и сегодня Влахович, уходил за трофеями. С «фиалками» их не выиграть.

После этого из «Фиорентины» в «Ювентус» переходили Джорджо Кьеллини, Федерико Бернардески и Федерико Кьеза. Двое последних — воспитанники клуба. Фанаты писали Кьезе, что он предал клуб, поэтому советовали не возвращаться во Флоренцию.

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Вот и Влаховича склоняют сейчас последними словами. В ночь с понедельника на вторник у стадиона «Артемио Франко», на котором играет «Фиорентина», появились оскорбительные баннеры. Душану угрожают, его называют «цыганом» и «горбуном» (это прозвище игроков и болельщиков туринского клуба). Фанаты написали:

  • «Твоя охрана не спасёт тебе жизнь. Цыган, для тебя всё кончено!».
  • «Скоро увидимся, опасный парень».
  • «Влахович — дерьмовый цыган».
  • «Уважение не завоевывается голами. Влахович — дерьмовый горбун».

Вряд ли сербу реально что-то угрожает, тем не менее полиция Флоренции занялась безопасностью Влаховича. За домом футболиста наблюдают, в его районе постоянно дежурят полицейские патрули. Хотя сам Душан, как пишет La Repubblica, пока жалоб не подавал. Возможно, эта история только ускорит трансфер нападающего в «Ювентус».

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Кстати, уход Влаховича из «Фиорентины» вряд ли как-то поможет Кокорину. «Фиалки» уже взяли в зимнее окно Кшиштофа Пёнтека из «Герты» (аренда с правом выкупа), а после продажи серба хотят купить за € 14+2 млн Артура Кабрала из «Базеля», которым интересовался «Зенит». 23-летний бразилец, как и Душан, феноменально результативен, правда, на уровне чемпионата Швейцарии и Лиги конференций. В этом сезоне Кабрал забил 27 голов в 31 матче. Влахович же должен стать звездой «Ювентуса» на годы.

Анатолий Романов

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