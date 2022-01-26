Матчи АПЛ будут переносить только при четырех положительных тестах на коронавирус в клубе

По информации источника, все клубы АПЛ обязали предоставлять доказательства, что положительные тесты на коронавирус выявлены минимум у четверых членов команды.

Теперь встречи будут отменять только при четырех положительных тестах в одной из команд. Данное нововведение не встретило возражений на заседании клубов премьер-лиги.

Ранее переносы осуществлялись в зависимости от количества игроков, доступных для участия в играх.