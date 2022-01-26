Матчи АПЛ будут переносить только при четырех положительных тестах на коронавирус в клубе
Чемпионат Англии: таблица и календарь
АПЛ внесла ряд изменений в правила для переноса матчей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
АПЛ внесла ряд изменений в правила для переноса матчей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
По информации источника, все клубы АПЛ обязали предоставлять доказательства, что положительные тесты на коронавирус выявлены минимум у четверых членов команды.
Теперь встречи будут отменять только при четырех положительных тестах в одной из команд. Данное нововведение не встретило возражений на заседании клубов премьер-лиги.
Ранее переносы осуществлялись в зависимости от количества игроков, доступных для участия в играх.
Туда включались случаи заражения коронавирусом, повреждения, отъезд в национальные команды и другие обстоятельства.