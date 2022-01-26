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17:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матчи АПЛ будут переносить только при четырех положительных тестах на коронавирус в клубе

АПЛ внесла ряд изменений в правила для переноса матчей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2021
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По информации источника, все клубы АПЛ обязали предоставлять доказательства, что положительные тесты на коронавирус выявлены минимум у четверых членов команды.

Теперь встречи будут отменять только при четырех положительных тестах в одной из команд. Данное нововведение не встретило возражений на заседании клубов премьер-лиги.

Ранее переносы осуществлялись в зависимости от количества игроков, доступных для участия в играх.

Туда включались случаи заражения коронавирусом, повреждения, отъезд в национальные команды и другие обстоятельства.

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