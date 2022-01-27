Несколько звезд «Челси» недовольны работой Томаса Тухеля

По данным источника, недовольны работой Тухеля форвард Ромелу Лукаку и ещё несколько игроков. Отмечается, игроки взволнованы резкой критикой Тухеля во время матчей. Это привело к неуверенности игроков и боязни рисковать. Ротация игроков и позиций также усугубила настроение среди атакующих игроков, которые чувствуют, что не могут добиться какой-либо стабильности, а некоторые даже рассматривают возможность ухода из клуба.