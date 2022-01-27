Несколько звезд «Челси» недовольны работой Томаса Тухеля
Несколько звезд «Челси» недовольны главным тренером клуба Томасом Тухелем, сообщает Marca со ссылкой на The Athletic.
Несколько звезд «Челси» недовольны главным тренером клуба Томасом Тухелем, сообщает Marca со ссылкой на The Athletic.
По данным источника, недовольны работой Тухеля форвард Ромелу Лукаку и ещё несколько игроков. Отмечается, игроки взволнованы резкой критикой Тухеля во время матчей. Это привело к неуверенности игроков и боязни рисковать. Ротация игроков и позиций также усугубила настроение среди атакующих игроков, которые чувствуют, что не могут добиться какой-либо стабильности, а некоторые даже рассматривают возможность ухода из клуба.
Немецкий специалист возглавил «Челси» по ходу прошлого сезона, сменив на посту Фрэнка Лэмпарда. В дебютном сезоне Тухель привёл «Челси» к победе в Лиге чемпионов. В финале турнира лондонский клуб обыграл «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.