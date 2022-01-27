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09:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Несколько звезд «Челси» недовольны работой Томаса Тухеля

Несколько звезд «Челси» недовольны главным тренером клуба Томасом Тухелем, сообщает Marca со ссылкой на The Athletic.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, недовольны работой Тухеля форвард Ромелу Лукаку и ещё несколько игроков. Отмечается, игроки взволнованы резкой критикой Тухеля во время матчей. Это привело к неуверенности игроков и боязни рисковать. Ротация игроков и позиций также усугубила настроение среди атакующих игроков, которые чувствуют, что не могут добиться какой-либо стабильности, а некоторые даже рассматривают возможность ухода из клуба.

Ранее сообщалось, что Тухель был признан лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА.

Немецкий специалист возглавил «Челси» по ходу прошлого сезона, сменив на посту Фрэнка Лэмпарда. В дебютном сезоне Тухель привёл «Челси» к победе в Лиге чемпионов. В финале турнира лондонский клуб обыграл «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

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