«Актобе» определился с соперниками на вторых сборах

Как отмечает пресс-служба «красно-белых», УТС в Анталье продлятся до 16 февраля. Подопечные Владимира Муханова проведут четыре контрольных матча. «Актобе» встретится в Белеке с поляками — «Заглембе» (Сосновец) и клубом «Корона» (Кельце). Также его соперниками станут российские «Кубань» (Краснодар) и «Томь» (Томск).