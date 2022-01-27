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19:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» определился с соперниками на вторых сборах

Футбольный клуб «Актобе» приступит ко второму зарубежному сбору в Турции 30 января, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Как отмечает пресс-служба «красно-белых», УТС в Анталье продлятся до 16 февраля. Подопечные Владимира Муханова проведут четыре контрольных матча. «Актобе» встретится в Белеке с поляками — «Заглембе» (Сосновец) и клубом «Корона» (Кельце). Также его соперниками станут российские «Кубань» (Краснодар) и «Томь» (Томск).

Напомним, по итогам первого сбора клуб, занявший шестое место в КПЛ-2021, решил отказаться от услуг Рифата Нурмугамета, Ардака Саулета и других игроков.

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