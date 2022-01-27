Миранчук остается в «Аталанте», Чалова ждут в «Бресте». Главные трансферные слухи о российских игроках

Миранчук остается в «Аталанте», хотя итальянцы писали про «Лацио»

Один из самых ярких российских футболистов последних лет — Алексей Миранчук — все же останется в «Аталанте». Об этом рассказал генеральный директор бергамасков Лука Перкасси.

Издание Il Messaggero сообщало об интересе к игроку со стороны «Лацио», но спортивный директор римского клуба Игли Таре заявил: «Это фэйк. Никаких переговоров с “Аталантой” нет».

На протяжении всего зимнего трансферного окна Миранчуком интересовался «Дженоа», но, по информации инсайдера Николо Скиры, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини попросил заблокировать трансфер. Причина — обострившиеся психологические проблемы словенца Йосипа Иличича. Миранчук играет на той же позиции и может пригодиться клубу.

Чалов может перейти в «Брест» — ЦСКА не против

Федору Чалову, очевидно, нужен новый вызов в карьере. Обеспечить его может французский «Брест». По информации Metaratings.ru, московский клуб получил запрос по трансферу игрока и выдвинул свои условия. Представители «Бреста» еще не ответили.

Сам Чалов не против перехода и готов попробовать свои силы в Лиге 1. Переходу может способствовать то, что у нападающего и главного тренера «Бреста» Мишеля Дер Закаряна один агент — представитель Base Soccer Agency Кристиан Эмиле.

Фоминым интересуется «Кристал Пэлас»

По информации «Чемпионата», хавбек «Динамо» Даниил Фомин может продолжить карьеру в английском «Кристал Пэлас».

«Под первым номером в списке “Кристал Пэлас” идет голландский хавбек Донни ван-де Бек. Но в случае срыва переговоров клуба с “Манчестер Юнайтед” он рассмотрит возможность приобретения Фомина», — сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

Metaratings.ru утверждает, что английский клуб готов предложить за хавбека не более 5 млн евро, но агент игрока Александр Маньяков отрицает даже сам факт переговоров.

«У Фомина контракт с “Динамо”. Информация об интересе со стороны “Кристал Пэлас” — слухи, о которых некорректно говорить. Переговоры не ведутся», — сказал Маньяков.

У «Фиорентины» пока не получается избавиться от Кокорина

Итальянская «Фиорентина» очень хочет избавиться от Александра Кокорина, но пока не знает, как сделать это с наименьшими финансовыми потерями — о выгоде от сделки говорить не приходится.

Как утверждает издание Firenze Viola, 30-летний россиянин не хочет уходить из клуба по обоюдному согласию сторон. «Фиорентина» будет пытаться найти покупателя до закрытия январского трансферного окна. Руководители клуба рассматривают все возможные варианты — особенно на тех рынках, где в какой-то мере готовы удовлетворить финансовые запросы Кокорина.

«Химки» — одна из опций. Подмосковный клуб хочет подписать нападающего, но платить за трансфер не намерен, поэтому возвращение россиянина в РПЛ без разрыва контракта с «Фиорентиной» почти невозможно.