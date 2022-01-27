«Ференцварош» проиграл «Пушкаш Академии» в первом официальном матче под руководством Черчесова

Уже в середине первого тайме гости остались в меньшинстве. На 15-й минуте Мухамед Бешич получил первую желтую карточку, а на 24-й — вторую, а за ней и красную. В концовке первого тайма отличился португалец Жоау Нунес, который забил головой после подачи углового. Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов провел свой первый официальный матч во главе «Фради».