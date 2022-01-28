Шота Арвеладзе стал главным тренером клуба «Халл Сити»
Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе назначен главным тренером «Халл Сити».
Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе назначен главным тренером «Халл Сити».
Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе назначен главным тренером Халл Сити. Контракт с 48-летним специалистом, последним местом работы которого был ташкентский Пахтакор, заключен на два с половиной года.
«Я хочу поблагодарить всех, кто дал мне эту возможность. Каждый, кто работает в сфере футбола, мечтает оказаться в Англии. Я очень счастлив, и моя семья гордится мной», — заявил тренер.
Арвеладзе возглавлял Пахтакор с 2017 по 2020 год и выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионских титула. Также он дошел до полуфинала азиатской Лиги чемпионов.
Ранее он тренировал турецкие Трабзонспор, Касымпашу, Кайсериспор, израильский Маккаби (Тель-Авив). В качестве игрока выступал за тбилисское Динамо, Трабзонспор, нидерландские Аякс и АЗ, шотландский Рейнджерс. За сборную Грузии Арвеладзе провел 61 матч и забил 26 голов.