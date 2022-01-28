Шота Арвеладзе стал главным тренером клуба «Халл Сити»

Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе назначен главным тренером Халл Сити. Контракт с 48-летним специалистом, последним местом работы которого был ташкентский Пахтакор, заключен на два с половиной года.

«Я хочу поблагодарить всех, кто дал мне эту возможность. Каждый, кто работает в сфере футбола, мечтает оказаться в Англии. Я очень счастлив, и моя семья гордится мной», — заявил тренер.

Арвеладзе возглавлял Пахтакор с 2017 по 2020 год и выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионских титула. Также он дошел до полуфинала азиатской Лиги чемпионов.

Ранее он тренировал турецкие Трабзонспор, Касымпашу, Кайсериспор, израильский Маккаби (Тель-Авив). В качестве игрока выступал за тбилисское Динамо, Трабзонспор, нидерландские Аякс и АЗ, шотландский Рейнджерс. За сборную Грузии Арвеладзе провел 61 матч и забил 26 голов.