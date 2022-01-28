«Кайрат» сообщил о переходе своего легионера в другой клуб

Миканович присоединился к «Кайрату» в 2019 году и завоевал вместе с командой золотые медали чемпионата Казахстана (2020), а также Кубок страны (2021). В составе алматинского клуба Дино сыграл 97 матчей, в которых успел отличиться 1 голом и 10 ассистами.