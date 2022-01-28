Еще один новичок пополнил состав участника еврокубков от Казахстана

Сидоренко — воспитанник Лужеснянской интернат-гимназии и поставской академии ПМЦ. Профессиональную карьеру начинал в 2013 году в составе «Амкара» из Перми. Также защищал цвета таких команд, как «Витебск», «Химик» (Светлогорск), «Смолевичи СТИ», «Локомотив», «Белшина», «Ислочь». Последним его клубом был «Днепр-Могилев», за который он отыграл 17 матчей и забил 19 голов. В свое время вызывался в юношескую и молодежную сборные Беларуси.