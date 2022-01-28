Еще один новичок пополнил состав участника еврокубков от Казахстана
Белорусский нападающий Кирилл Сидоренко перешел в «Кызыл-Жар». Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.
Кызыл-ЖарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Белорусский нападающий Кирилл Сидоренко перешел в «Кызыл-Жар». Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.
Сидоренко — воспитанник Лужеснянской интернат-гимназии и поставской академии ПМЦ. Профессиональную карьеру начинал в 2013 году в составе «Амкара» из Перми. Также защищал цвета таких команд, как «Витебск», «Химик» (Светлогорск), «Смолевичи СТИ», «Локомотив», «Белшина», «Ислочь». Последним его клубом был «Днепр-Могилев», за который он отыграл 17 матчей и забил 19 голов. В свое время вызывался в юношескую и молодежную сборные Беларуси.
Ранее состав «Кызыл-Жара» пополнили Жиан Мартинс («Атырау»), Лукас Кардозо («Партизани»), Евгений Козлов («Акжайык»). Также были продлены контракты с рядом игроков.
«Кызыл-Жар» занял четвертое место в КПЛ-2021 и выступит в еврокубках — в квалификации Лиги конференций.