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19:54 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один новичок пополнил состав участника еврокубков от Казахстана

Белорусский нападающий Кирилл Сидоренко перешел в «Кызыл-Жар». Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.

Кызыл-ЖарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Сидоренко — воспитанник Лужеснянской интернат-гимназии и поставской академии ПМЦ. Профессиональную карьеру начинал в 2013 году в составе «Амкара» из Перми. Также защищал цвета таких команд, как «Витебск», «Химик» (Светлогорск), «Смолевичи СТИ», «Локомотив», «Белшина», «Ислочь». Последним его клубом был «Днепр-Могилев», за который он отыграл 17 матчей и забил 19 голов. В свое время вызывался в юношескую и молодежную сборные Беларуси.

Ранее состав «Кызыл-Жара» пополнили Жиан Мартинс («Атырау»), Лукас Кардозо («Партизани»), Евгений Козлов («Акжайык»). Также были продлены контракты с рядом игроков.

«Кызыл-Жар» занял четвертое место в КПЛ-2021 и выступит в еврокубках — в квалификации Лиги конференций.

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