«У меня были предложения из Дании и Польши». Чемпион мира прокомментировал свой трансфер в «Астану»

22-летний Бескоровайный в 2019 году вместе со сборной Украины U-20 стал победителем молодежного чемпионата мира.

— Я вернулся на сборы в Словакию. Пришло предложение от «Астаны». Начали клубы договариваться, а у меня были предложения из высших лиг Дании и Польши. Я знаю, что по финансам между клубами не договорились, а «Астана» за аренду заплатила деньги. Я перешел с правом выкупа, но там есть свои нюансы.

Не будем углубляться в них. Сейчас готов к новым вызовам, так как в Словакии были проблемы, не связанные с игровой практикой, а больше со спортивным директором, — приводит его слова Tribuna.com.

— Кому принадлежит твой контракт?

— До сих пор принадлежит ДАКу, на год я перешел в «Астану». Я понимаю, что для клуба главное — чемпионство, поэтому хочу развиваться с клубом, выигрывать всякие трофеи, кубки и чемпионат.