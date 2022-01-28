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20:00 (мск), источник: Vesti.kz

«У меня были предложения из Дании и Польши». Чемпион мира прокомментировал свой трансфер в «Астану»

Новичок «Астаны» Даниил Бескоровайный прокомментировал свою аренду в казахстанский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz. О его переходе столичный клуб объявил 27 января.

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Источник: eurosport.ru

22-летний Бескоровайный в 2019 году вместе со сборной Украины U-20 стал победителем молодежного чемпионата мира.

— Я вернулся на сборы в Словакию. Пришло предложение от «Астаны». Начали клубы договариваться, а у меня были предложения из высших лиг Дании и Польши. Я знаю, что по финансам между клубами не договорились, а «Астана» за аренду заплатила деньги. Я перешел с правом выкупа, но там есть свои нюансы.

Не будем углубляться в них. Сейчас готов к новым вызовам, так как в Словакии были проблемы, не связанные с игровой практикой, а больше со спортивным директором, — приводит его слова Tribuna.com.

— Кому принадлежит твой контракт?

— До сих пор принадлежит ДАКу, на год я перешел в «Астану». Я понимаю, что для клуба главное — чемпионство, поэтому хочу развиваться с клубом, выигрывать всякие трофеи, кубки и чемпионат.

Напомним, «Астана» заняла второе место в КПЛ-2021. В зимнее межсезонье команда подписала Марко Милошевича, Артема Рахманова, Брайана Сильву, Камо Оганесяна и Аслана Дарабаева, а ее новым главным тренером стал Срджан Благоевич, который ранее возглавлял «Каспий».

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