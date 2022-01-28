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22:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» объявил о переходе Влаховича из «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович стал игроком «Ювентуса». Туринский клуб объявил о трансфере 22-летнего серба.

Ювентус
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Ранее сообщалось, что форвард подпишет контракт с «Ювентусом» до конца сезона-2025/26, сумма трансфера оценивается в 75 миллионов евро, а футболист будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

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Влаховичу является воспитанником сербского «Партизана». В «Фиорентину» нападающий перешел в июле 2018 года. За итальянский клуб он провел 108 матчей, забил 49 голов, отдал восемь результативных передач.

В составе сборной Сербии Влахович провел 14 матчей, забил семь голов, отдал три результативные передачи.

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