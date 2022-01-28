Станислав Черчесов рассказал, как переболел коронавирусом

"Ситуация интересная. Сначала я не видел игроков, потому что они болели. А теперь я на пять дней выбыл из процесса с 20 по 25 января. Находился в гостинице, ни с кем не контактировал. Ждал отрицательного теста. Даже установку пришлось дать дистанционно. Но на игре был, потому что получил отрицательный результат.