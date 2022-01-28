Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.01
Реал Сосьедад
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
23.01
Райо Вальекано
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
23.01
Милан
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
23.01
ПСЖ
Реймс
40
Футбол. Зарубежный
23.01
Алавес
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Анже
Сент-Этьен
01
Все события
Фоторепортажи
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
28 января, источник: Чемпионат.com

Станислав Черчесов рассказал, как переболел коронавирусом

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что недавно перенёс коронавирус.

Ференцварош
Россия
Наверх
Источник: Чемпионат.com

"Ситуация интересная. Сначала я не видел игроков, потому что они болели. А теперь я на пять дней выбыл из процесса с 20 по 25 января. Находился в гостинице, ни с кем не контактировал. Ждал отрицательного теста. Даже установку пришлось дать дистанционно. Но на игре был, потому что получил отрицательный результат.

Это та ситуация, когда если бы мне не сказали, что у меня ковид, я бы и не узнал. Никакой температуры, никаких симптомов. Можно сказать, что я его не заметил

Вчера впервые по сути увидел свою команду. Семь игроков болело ковидом, кто-то на кубке Африки. Для тренерского развития это интересно. Надо это пережить. Следующий матч у нас дерби. Важная игра. Чемпионат стартовал, будем работать«, — рассказал Черчесов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Панковым.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь