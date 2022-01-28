Станислав Черчесов рассказал, как переболел коронавирусом
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что недавно перенёс коронавирус.
Ференцварош
Россия
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что недавно перенёс коронавирус.
"Ситуация интересная. Сначала я не видел игроков, потому что они болели. А теперь я на пять дней выбыл из процесса с 20 по 25 января. Находился в гостинице, ни с кем не контактировал. Ждал отрицательного теста. Даже установку пришлось дать дистанционно. Но на игре был, потому что получил отрицательный результат.
Это та ситуация, когда если бы мне не сказали, что у меня ковид, я бы и не узнал. Никакой температуры, никаких симптомов. Можно сказать, что я его не заметил
Вчера впервые по сути увидел свою команду. Семь игроков болело ковидом, кто-то на кубке Африки. Для тренерского развития это интересно. Надо это пережить. Следующий матч у нас дерби. Важная игра. Чемпионат стартовал, будем работать«, — рассказал Черчесов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Панковым.