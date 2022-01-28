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28 января, источник: Sport24

Бывший спортивный директор «Зенита»: Я извиняюсь за Кокорина. Сейчас это напуганный и растерянный футболист

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини заявил, что чувствует ответственность за нынешнюю форму нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

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Источник: «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину, чтобы он согласился уйти в «Фиорентину»

Россиянин перешел в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. В составе флорентийцев футболист принял участие всего в 10 матчах (212 минут) и не сделал ни одного результативного действия.

«Не думаю, что он покинет “Фиорентину” в январе. Я извиняюсь за него. Я и все, кто его поддерживал, увидели совсем другого игрока. Сейчас это напуганный и растерянный футболист. Чувствую себя немного ответственным за эту ситуацию, мне жаль “Фиорентину”, — приводит слова Чинквини Firenze Viola со ссылкой на Radio Toscana.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что «фиалки» могут расторгнуть соглашение с игроком этой зимой из-за отсутствия клубов, желающих его приобрести.

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