«Папа, я хочу быть как Роналду». Суперталант из Бразилии забил 171 гол в 175 играх

В футбольном мире говорят о появлении нового уникума. Запоминайте это имя — Эндрик. За бразильца из «Палмейраса» уже сражаются «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Бавария», «ПСЖ» и другие топ-клубы Европы.

На днях завершилась «Копинья» — главный молодёжный турнир Бразилии, в котором принимают участие футболисты в возрасте не старше 20 лет. «Палмейрас» выиграл его впервые в своей истории. Эндрик забил шесть голов в семи матчах, включая победный в финале с «Сантосом» (4:0), и был признан лучшим игроком соревнования. Возможно, к форварду зелёно-белых не было бы столько внимания, если бы не тот факт, что ему… всего 15 лет. Он уже тренировался с первой командой, которая пару месяцев назад выиграла самый престижный клубный трофей Южной Америки — Кубок Либертадорес.

Статистики подсчитали, что на юношеском и молодёжном уровне Эндрик забил 171 гол в 175 матчах. Невероятные цифры! Форварда «Палмейраса» сравнивают с Неймаром. Хотя Эндрик, скорее, «девятка», но может играть и вингера. У него есть всё: техника, скорость, спортивная наглость, умение играть обеими ногами и быстрота принятия решений. Недавно парень забил чудесный гол, видео которого опубликовала в своём «твиттере» ФИФА. Он исполнил бисиклету из-за штрафной.

Эндрик родился в июле 2006-го в Бразилиа. Рос в обычной бедной семье на окраине столицы. В четыре года начал играть в футбол, а его отец Дуглас Соуза загружал голы сына на YouTube и пытался привлечь внимание скаутов из академий больших клубов.

Сначала Эндрик играл за Brasilia Fut Academy, которая сотрудничала с «Сан-Пауло». Два раза в год ездил с отцом на просмотры из федеральной столицы в экономическую. Когда Эндрику исполнилось 10 лет, клуб из Сан-Паулу предложил оставить его в академии на постоянной основе. Дуглас Соуза попросил оплатить семье жильё или обеспечить работой. Однако в «Сан-Пауло» готовы были только платить пособие в размере 150 реалов в месяц (приблизительно $ 30). Отца это не устроило.

«Коринтианс» и «Сантос», обратившие внимание на Эндрика, также не собирались тратиться на жильё или давать работу Дугласу Соузе. Но в конце концов семья всё-таки переехала в Сан-Паулу. Юный талант впечатлил во время просмотра тренеров «Палмейраса», и клуб согласился устроить отца Эндрика уборщиком в своей академии.

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Эндрик играл со старшими и стал первым в Бразилии, кто забивал в финалах за команды U15, U17 и U20. О форварде «Палмейраса» заговорили по всей стране. Теперь Дуглас Соуза может забыть о работе уборщиком: он занялся карьерой сына и подписал контракт с известным спортивным брендом, производящим экипировку.

С лета 2022-го, когда Эндрику исполнится 16 лет, он получит право дебютировать во взрослом футболе за главную команду «Палмейраса». Первый профессиональный контракт форварда уже готов. Сейчас любой клуб Бразилии был бы рад заполучить Эндрика, но Дуглас Соуза пообещал руководству «Палмейраса», что его сын будет выступать за зелёно-белых, и держит слово. По информации Mundo Deportivo, договор заключат до 2025 года. Судя по всему, в 18 лет Эндрик планирует перебраться в Европу. Раньше, по правилам ФИФА, нельзя.

Говорят, в борьбе за Эндрика лидирует «Реал». Руководство испанского клуба ведёт переговоры об опционе на покупку трансфера форварда за € 30−40 млн. В Мадриде верят, что бразилец выстрелит, как Винисиус Жуниор, а то и превратится в суперзвезду, как Криштиану Роналду. Кстати, оба — кумиры самого Эндрика.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYXMgdbFbrI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Endrick Felipe (@endricki)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сын следит за Роналду, потому что он его фанат, — рассказывал Дуглас Соуза. — Это отличный пример для него. Эндрик говорил мне: “Папа, я хочу быть как Криштиану”. Сын читал какие-то статьи про Роналду и знает, что у Криштиану нет татуировок, потому что он сдаёт кровь. Португалец живёт вызовами, и Эндрик тоже. Ему нравится тренироваться, совершенствоваться каждый день. Однажды Эндрику предложили выбрать из трёх величайших футболистов — Роналду, Неймара и Месси. И он выбрал Криштиану».

В феврале «Палмейрас» сыграет на клубном чемпионате мира. ФИФА разрешила бразильцам включить в заявку Эндрика, тем не менее главный тренер зелёно-белых Абел Феррейра не спешит бросать форварда во взрослый футбол. «На турнир поедет профессиональная команда, а он ещё мальчик. Если клуб сочтёт нужным, то покупка билета в Диснейленд для Эндрика и его семьи — это то, что ему нужно», — оригинально ответил португалец на вопрос о возможном дебюте 15-летнего воспитанника «Палмейраса».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYhNaCQFSLr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYhNaCQFSLr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYhNaCQFSLr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Endrick Felipe (@endricki)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вообще, «Палмейрас» пожинает плоды преобразований, сделанных в академии. За последние пять лет клуб из Сан-Паулу вложил в свою школу сумму, равную € 20 млн. И сейчас за победителей Кубка Либертадорес играют собственные воспитанники — Данило (20 лет), Ренан (19), Патрик де Паула (22), Уэсли (22), Габриэль Менино (21) и Габриэл Верон (19). Но Эндрик по таланту, несомненно, выше остальных звёздочек академии зелёно-белых.