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15:25 (мск), источник: Sports.Ru

Спонсора «Ман Сити» подозревают в фиктивной деятельности. У компании нет продуктов и сотрудников

Одного из спонсоров «Манчестер Сити» заподозрили в том, что он является фиктивной компанией.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Сайт Off The Pitch провел расследование деятельности компании Wega, которая спонсирует «горожан» с 2015 года, а также является «официальным партнером клуба в вопросе защищенных бесконтактных платежей».

Выяснилось, что на данный момент Wega не предлагает клиентам ни одного продукта, на LinkedIn или других сайтах не удается найти ни одного сотрудника компании. Фирма зарегистрирована в Швейцарии, а в качестве контактного телефона у нее указан неактивный номер в Манчестере.

Кроме того, Wega запустила в Катаре «киберспортивный чемпионат мира» с призовым фондом в 15 миллионов долларов, который должен проходить параллельно с ЧМ-2022. Однако подробности турнира так и не были опубликованы, и официальные представители ЧМ-2022 ничего не знают о киберспортивном турнире.

«Манчестер Сити» отказался комментировать информацию о Wega.

Расследование было начато на фоне публикации «Сити» отчета за финансовый год-2020/2021, где «горожане» объявили о доходах в 569,8 миллиона фунтов, 271 из которых отмечены как коммерческая выручка. Отметим, что в этом месяце «Ман Сити» прекратил сотрудничество с криптовалютной стартап-компанией 3Key, когда журналисты также нашли доказательства фиктивности компании.

В 2020 году «Манчестер Сити» был оштрафован на 10 миллионов евро за отказ сотрудничать с УЕФА по делу о стоимости спонсорских контрактов.

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