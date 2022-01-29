«Лацио» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Президенты клубов обсуждают трансфер
«Лацио» сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
Лацио
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«Лацио» сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
Несмотря на нежелание тренера бергамасков Джан Пьеро Гасперини отпускать россиянина, римляне хотят до конца зимнего трансферного окна арендовать футболиста с правом выкупа.
Президент «Лацио» Клаудио Лотито связался с коллегой из «Аталанты» Антонио Перкасси, чтобы обсудить трансфер Миранчука, сообщает Corriere dello Sport.
В текущем сезоне Серии А Алексей провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.