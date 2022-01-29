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16:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» и «Реал» хотят продать 49-процентную долю в клубах, чтобы конкурировать с «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

«Барселона» и «Реал» изучают возможность изменения формы владения клубами, сообщает ABC.

Барселона
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Источник: AFP 2021

По информации источника, «Барселона» и «Реал» продать 49-процентную долю в клубах крупным компаниям или инвестиционным фондам для того, что иметь возможность конкурировать с «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Изначально идея принадлежала генеральному директору «Барселоны» Феррану Ревертеру, который таким способом хотел решить финансовые проблемы каталонского клуба. Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что в долгосрочной перспективе у мадридского клуба нет других вариантов.

«Барселона» и «Реал» считают, что лучшим способом осуществления данного плана является публичная продажа акций, чтобы клубы не купили российские или арабские олигархи.

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