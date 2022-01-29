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29 января, источник: Спорт-Экспресс

Кокорин ведет переговоры с «Фиорентиной» о расторжении контракта

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин ведет переговоры с клубом о расторжении контракта, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

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Источник: ФК "Фиорентина"

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин ведет переговоры с клубом о расторжении контракта, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

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Указано, что стороны обсуждают прекращение сотрудничества с выплатой игроку выходного пособия. Если договоренность будет достигнута, то футболист сможет перейти в другой клуб бесплатно как свободный агент даже после закрытия зимнего трансферного окна в Европе.

30-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Фиорентину» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Нынешний контракт истекает 30 июня 2024 года. Transfemarkt оценивает игрока в два миллиона евро.

Ранее «Фиорентину» покинул еще один форвард Душан Влахович. Серб стал игроком «Ювентуса».

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