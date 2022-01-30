Источник: защитник «Манчестер Юнайтед» перешел в «Бордо»

Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что главный тренер манкунианцев Ральф Рангник пока не дал «зелёный свет» на переход английского футболиста.

Защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 4 млн.