Отпуск Роналду посреди сезона: много пляжа, аренда башни для Джорджины и встреча с наследником престола Дубая
Фото с пляжа также имеются.
Фото с пляжа также имеются.
В европейском футболе перерыв на матчи сборных. В южноамериканской, североамериканской и азиатской конфедерациях до сих пор решают, кто поедет на ЧМ-2022, а в Африке разыгрывают КАН. Европейские сборные пока что отдыхают — стыковые матчи за путевку в Катар стартуют только в конце марта.
Многие футболисты пользуются коротким перерывом, уезжая в мини-отпуски. Криштиану — не исключение. Форвард «МЮ» с семьей двинул в Дубай — и у него там невероятно насыщенная программа.
Первым делом Криштиану отправился на пляж — куда без этого?
Не забыл и про фото с детьми на фоне Персидского залива.
Спа-процедуры очень важны — 36-летний португалец подтверждает.
Затем Криштиану устроил для Джорджины невероятный сюрприз ко дню рождения: арендовал весь фасад самого высокого здания мира «Бурдж-Халифа», чтобы поздравить жену. Вышло эффектно — и очень романтично. С поздравлением мог помочь Netflix — логотип стриминговой платформы зашит в видео. Вполне возможно, что это промо нового шоу медиагиганта «Я — Джорджина».
После этого Роналду выступил на «Экспо-2020» — всемирной выставке, проводимой в 2021—2022 годах в Дубае.
Следующим пунктом в плане Криштиану была встреча с Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом — наследником престола эмирата Дубая. «Всегда рад видеть тебя, бро», — написал португалец под постом.
Хамдан также выложил фото с Роналду, подписав: «Дубай тоже тебя любит».
Зафиналил отпуск Криштиану снимком со всей семьей. А пост полностью написан на арабском языке. «Спасибо, Дубай — за приятное времяпровождения, теплые чувства и самые прекрасные семейные моменты. Дубай — мой второй дом. Моя семья благодарна за теплый прием и щедрость ваших прекрасных людей. Со всей любовью к тебе», — поделился впечатлениями Роналду.
Отличная перезагрузка перед финальным отрезком сезона.
Саша Бастрыгин