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13:32 (мск), источник: Sports.Ru

Отпуск Роналду посреди сезона: много пляжа, аренда башни для Джорджины и встреча с наследником престола Дубая

Фото с пляжа также имеются.

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Источник: Sports.Ru

В европейском футболе перерыв на матчи сборных. В южноамериканской, североамериканской и азиатской конфедерациях до сих пор решают, кто поедет на ЧМ-2022, а в Африке разыгрывают КАН. Европейские сборные пока что отдыхают — стыковые матчи за путевку в Катар стартуют только в конце марта.

Многие футболисты пользуются коротким перерывом, уезжая в мини-отпуски. Криштиану — не исключение. Форвард «МЮ» с семьей двинул в Дубай — и у него там невероятно насыщенная программа.

Первым делом Криштиану отправился на пляж — куда без этого?

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Не забыл и про фото с детьми на фоне Персидского залива.

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Спа-процедуры очень важны — 36-летний португалец подтверждает.

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Затем Криштиану устроил для Джорджины невероятный сюрприз ко дню рождения: арендовал весь фасад самого высокого здания мира «Бурдж-Халифа», чтобы поздравить жену. Вышло эффектно — и очень романтично. С поздравлением мог помочь Netflix — логотип стриминговой платформы зашит в видео. Вполне возможно, что это промо нового шоу медиагиганта «Я — Джорджина».

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После этого Роналду выступил на «Экспо-2020» — всемирной выставке, проводимой в 2021—2022 годах в Дубае.

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Следующим пунктом в плане Криштиану была встреча с Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом — наследником престола эмирата Дубая. «Всегда рад видеть тебя, бро», — написал португалец под постом.

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Хамдан также выложил фото с Роналду, подписав: «Дубай тоже тебя любит».

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Зафиналил отпуск Криштиану снимком со всей семьей. А пост полностью написан на арабском языке. «Спасибо, Дубай — за приятное времяпровождения, теплые чувства и самые прекрасные семейные моменты. Дубай — мой второй дом. Моя семья благодарна за теплый прием и щедрость ваших прекрасных людей. Со всей любовью к тебе», — поделился впечатлениями Роналду.

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Отличная перезагрузка перед финальным отрезком сезона.

Саша Бастрыгин

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