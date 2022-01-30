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13:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» договорился о трансфере Диаса за € 67 млн. «Порту» требовал за него € 111 млн

Нападающий «Порту» Луис Диас Маруланда с большой долей вероятности продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 25-летний колумбиец станет игроком «Ливерпуля», информирует Mirror.

Порту
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Источник: AFP 2021

Согласно сведения источника, «Ливерпуль» добился существенной скидки на футболиста в процессе переговоров. Изначально «Порту» хотел выручить за своего игрока € 111 млн. В итоге стороны сошлись на сумме в € 67 млн.

Ранее сообщалось, что футболист согласовал условия личного контракта с английским клубом. Контракт Диаса с «Ливерпулем» будет рассчитан на пять лет. Клубы занимаются подготовкой документов, чтобы как можно скорее закрыть сделку.

Диас выступает в составе «Порту» с 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата Португалии, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2018 года Диас вызывается в национальную команду Колумбии.

«Ливерпуль» набрал 48 очков в 22 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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