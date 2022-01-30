«Ливерпуль» договорился о трансфере Диаса за € 67 млн. «Порту» требовал за него € 111 млн

Согласно сведения источника, «Ливерпуль» добился существенной скидки на футболиста в процессе переговоров. Изначально «Порту» хотел выручить за своего игрока € 111 млн. В итоге стороны сошлись на сумме в € 67 млн.

Ранее сообщалось, что футболист согласовал условия личного контракта с английским клубом. Контракт Диаса с «Ливерпулем» будет рассчитан на пять лет. Клубы занимаются подготовкой документов, чтобы как можно скорее закрыть сделку.

Диас выступает в составе «Порту» с 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата Португалии, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2018 года Диас вызывается в национальную команду Колумбии.