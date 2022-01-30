Девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Гринвуда выложила видео, в котором показала, что форвард избил ее до крови

Робсон выложила в сторис своего Instagram ряд видео и фото, на которых показала, что у нее на теле многочисленные синяки, а также до крови разбита губа.
«Вот что со мной на самом деле делает Мэйсон Гринвуд», — подписала публикации девушка.
Также Робсон выложила у себя в Instagram аудиозапись, в которой слышен мужской голос, вероятнее всего, принадлежащий форварду «МЮ». В этой записи слышно, что мужчина грубо пытается склонить девушку к половому акту против ее воли.
В сезоне-2021/22 Гринвуд провел 24 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.