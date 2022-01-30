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11:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Гринвуда выложила видео, в котором показала, что форвард избил ее до крови

Харриетт Робсон, девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинила футболиста в домашнем насилии.

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Источник: AP 2021

Робсон выложила в сторис своего Instagram ряд видео и фото, на которых показала, что у нее на теле многочисленные синяки, а также до крови разбита губа.

«Вот что со мной на самом деле делает Мэйсон Гринвуд», — подписала публикации девушка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Робсон выложила у себя в Instagram аудиозапись, в которой слышен мужской голос, вероятнее всего, принадлежащий форварду «МЮ». В этой записи слышно, что мужчина грубо пытается склонить девушку к половому акту против ее воли.

В сезоне-2021/22 Гринвуд провел 24 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.

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