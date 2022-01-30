«Барселоне» предложили подписать Диего Косту
«Барселона» находится в поисках форварда. Каталонскому клубу предложили подписать экс-нападающего «Атлетико» Диего Косту, сообщает Diario Sport.
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«Барселона» находится в поисках форварда. Каталонскому клубу предложили подписать экс-нападающего «Атлетико» Диего Косту, сообщает Diario Sport.
Ранее у «Барсы» не получилось подписать Альваро Морату, также клуб работает над трансфером Обамеянга из «Арсенала».
Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро». Игрок расторг контракт с клубом 17 января и с тех пор находится в статусе свободного агента.