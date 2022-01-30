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15:46 (мск), источник: Sports.Ru

«Барселоне» предложили подписать Диего Косту

«Барселона» находится в поисках форварда. Каталонскому клубу предложили подписать экс-нападающего «Атлетико» Диего Косту, сообщает Diario Sport.

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Источник: Reuters

Ранее у «Барсы» не получилось подписать Альваро Морату, также клуб работает над трансфером Обамеянга из «Арсенала».

Имя Диего Косты — одно из многих, которые есть на столе у спортивного руководства клуба.

Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро». Игрок расторг контракт с клубом 17 января и с тех пор находится в статусе свободного агента.

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