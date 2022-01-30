Новичок КПЛ подпишет игрока европейской сборной. Известна зарплата
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Защитник сборной Беларуси Руслан Юденков подпишет контракт с новичком КПЛ «Махтааралом», сообщает телеграм-канал Ухо Анюкевича.
Защитник сборной Беларуси Руслан Юденков подпишет контракт с новичком КПЛ «Махтааралом», сообщает телеграм-канал Ухо Анюкевича.
По информации источника, экс-защитник «Гомеля» присоединится к клубу на сборах в Турции. Зарплата 34-летнего футболиста составит около 4,5 тысячи долларов.
Отметим, что Юденков за свою карьеру выступал только на родине. Осенью 2021 года он дебютировал за сборную Беларуси, проведя в ее составе четыре матча.
Напомним, «Махтаарал» вышел в КПЛ со второго места. Также в высший дивизион пробился «Аксу». А вот в первую лигу отправились «Кайсар» и «Жетысу». В межсезонье команду из Атакента возглавил казахстанец Андрей Ферапонтов.