Новичок КПЛ подпишет игрока европейской сборной. Известна зарплата

По информации источника, экс-защитник «Гомеля» присоединится к клубу на сборах в Турции. Зарплата 34-летнего футболиста составит около 4,5 тысячи долларов.

Отметим, что Юденков за свою карьеру выступал только на родине. Осенью 2021 года он дебютировал за сборную Беларуси, проведя в ее составе четыре матча.