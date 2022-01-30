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18:22 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ подпишет игрока европейской сборной. Известна зарплата

Защитник сборной Беларуси Руслан Юденков подпишет контракт с новичком КПЛ «Махтааралом», сообщает телеграм-канал Ухо Анюкевича.

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По информации источника, экс-защитник «Гомеля» присоединится к клубу на сборах в Турции. Зарплата 34-летнего футболиста составит около 4,5 тысячи долларов.

Отметим, что Юденков за свою карьеру выступал только на родине. Осенью 2021 года он дебютировал за сборную Беларуси, проведя в ее составе четыре матча.

Напомним, «Махтаарал» вышел в КПЛ со второго места. Также в высший дивизион пробился «Аксу». А вот в первую лигу отправились «Кайсар» и «Жетысу». В межсезонье команду из Атакента возглавил казахстанец Андрей Ферапонтов.

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