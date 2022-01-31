Гринвуда арестовали по подозрению в избиении и изнасиловании
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд арестован по подозрению в избиении и изнасиловании своей девушки Хэрриет Робсон, сообщает АП.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд арестован по подозрению в избиении и изнасиловании своей девушки Хэрриет Робсон, сообщает АП.
Ранее сообщалось, что Робсон в своем Instagram опубликовала фотографии с синяками на разных частях своего тела, а также с окровавленным лицом. Кроме того, девушка обнародовала аудиозаписи словесной перепалки между ней и Гринвудом. Позже публикации были удалены. «Манчестер Юнайтед» отстранил 20-летнего футболиста от тренировок и игр.
Полиция Большого Манчестера на официальном сайте сообщила об аресте 20-летнего мужчины, имя которого не называется, подозревающегося в избиении и изнасиловании девушки.
«Было начато расследование, по итогам которого мы можем подтвердить, что мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в изнасиловании и нападении. Он остается под стражей для допроса. Расследование продолжается», — говорится в заявлении.
Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в текущем сезоне футболист провел 24 матча за клуб, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи. В 2020 году игрок дебютировал в составе сборной Англии.