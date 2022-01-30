УЕФА требует от Анчелотти сдать экзамен, чтобы продлить тренерскую лицензию

По данным источника, срок действия лицензии истек 31 декабря 2021 года. Согласно правилам УЕФА, специалист должен закончить курсы и сдать экзамен для ее продления. В ответ к УЕФА обратилась Федерация футбола Испании, представители которой высказали мнение, что если столь опытный и именитый тренер будет сдавать экзамен, то все стороны при этом будут выглядеть довольно глупо.