УЕФА требует от Анчелотти сдать экзамен, чтобы продлить тренерскую лицензию

По данным источника, срок действия лицензии истек 31 декабря 2021 года. Согласно правилам УЕФА, специалист должен закончить курсы и сдать экзамен для ее продления. В ответ к УЕФА обратилась Федерация футбола Испании, представители которой высказали мнение, что если столь опытный и именитый тренер будет сдавать экзамен, то все стороны при этом будут выглядеть довольно глупо.
62-летний Карло Анчелотти ранее также тренировал «Реджану», «Парму», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Баварию», «Наполи» и «Эвертон». В качестве тренера он трижды выиграл Лигу чемпионов. Он единственный тренер в истории, выигравший высшие дивизионы чемпионатов Италии, Англии, Франции и Германии. Двукратный победитель клубного чемпионата мира.