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09:50 (мск), источник: ТАСС

«Монако» победил «Ланс» в ⅛ финала Кубка Франции. Головин сыграл впервые с 19 декабря

Встреча завершилась гостевой победой монегасков со счетом 4:2.

Монако
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Источник: Reuters

ТАСС, 31 января. «Монако» в гостях со счетом 4:2 обыграл «Ланс» в матче ⅛ финала Кубка Франции по футболу.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Виссам Бен Йеддер (18-я и 88-я минуты), Жан Лукас (27) и Софьян Диоп (29). У «Ланса» отличились Вэсли Саид (45) и Арно Калимуэндо-Мюинга (53).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 65-й минуте и не отметился голевыми действиями.

Головин из-за травмы не выходил на поле с 19 декабря, когда «Монако» со счетом 2:0 обыграл в Кубке Франции «Ред Стар», после этого 25-летний полузащитник пропустил еще пять игр. Всего в текущем сезоне Головин провел за «Монако» 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять голевых передач.

В воскресенье состоялся еще один матч ⅛ финала, в котором клуб четвертого по силе французского дивизиона «Бержерак» со счетом 1:0 обыграл команду высшего дивизиона «Сент-Этьен». Ранее в четвертьфинал вышли «Версаль», «Марсель», «Амьен», «Бастия» и «Нант». 31 января пройдет заключительный матч ⅛ финала, в котором «Пари Сен-Жермен» на своем поле встретится с «Ниццей». Четвертьфинальные пары определятся по результатам жеребьевки.

Финал Кубка Франции запланирован на 8 мая. Действующим обладателем трофея является «Лилль».

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