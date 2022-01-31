«Брентфорд» объявил о переходе Кристиана Эриксена

Сообщается, что Эриксен подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год. Ранее стало известно, что Эриксен успешно прошёл все медицинские тесты.

Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В итальянской Серии A игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.