Лэмпард стал главным тренером «Эвертона»

C ним подписан контракт на 2,5 года, который будет действовать до лета 2024 года.

Напомним, что после завершения карьеры игрока Лэмпард работал тренером в «Дерби Каунти». Позднее он возглавил лондонский «Челси», но в январе 2021 года специалиста уволили, а на замену ему пришел немецкий тренер Томас Тухель, который в данный момент возглавляет «синих».

После увольнения из «Челси» Фрэнк Лэмпард пребывал в статусе безработного.