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16:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лэмпард стал главным тренером «Эвертона»

Новым главным тренером «Эвертона» стал Фрэнк Лэмпард, сообщает пресс-служба клуба.

ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

C ним подписан контракт на 2,5 года, который будет действовать до лета 2024 года.

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Напомним, что после завершения карьеры игрока Лэмпард работал тренером в «Дерби Каунти». Позднее он возглавил лондонский «Челси», но в январе 2021 года специалиста уволили, а на замену ему пришел немецкий тренер Томас Тухель, который в данный момент возглавляет «синих».

После увольнения из «Челси» Фрэнк Лэмпард пребывал в статусе безработного.

Напомним, что недавно «Эвертон» попрощался с Рафаэлем Бенитесом по причине плохих результатов команды. На текущий момент мерсисайдцы занимают лишь 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

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