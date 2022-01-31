Лэмпард стал главным тренером «Эвертона»
Новым главным тренером «Эвертона» стал Фрэнк Лэмпард, сообщает пресс-служба клуба.
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Новым главным тренером «Эвертона» стал Фрэнк Лэмпард, сообщает пресс-служба клуба.
C ним подписан контракт на 2,5 года, который будет действовать до лета 2024 года.
Напомним, что после завершения карьеры игрока Лэмпард работал тренером в «Дерби Каунти». Позднее он возглавил лондонский «Челси», но в январе 2021 года специалиста уволили, а на замену ему пришел немецкий тренер Томас Тухель, который в данный момент возглавляет «синих».
После увольнения из «Челси» Фрэнк Лэмпард пребывал в статусе безработного.
Напомним, что недавно «Эвертон» попрощался с Рафаэлем Бенитесом по причине плохих результатов команды. На текущий момент мерсисайдцы занимают лишь 16-е место в турнирной таблице АПЛ.