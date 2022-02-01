Бывший тренер «Челси» Авраам Грант обвиняется в сексуальных домогательствах

Источник указывает, что несколько молодых женщин обвинили израильского специалиста в том, что он использовал свое влияние, чтобы получить сексуальные услуги за помощь в продвижении по карьерной лестнице, а также отправлял многочисленные непристойные сообщения. Эти факты были обнародованы в программе журналистских расследований на 12-м канале в Израиле.

22-летняя девушка рассказала, как Грант пригласил ее домой, обещая помочь с работой. Когда он попросил ее раздеться, она подумала, что это была шутка, но он попытался принудить ее к сексу. Она отказалась, несмотря на домогательства, и ушла в ванную плакать. Он заставил ее остаться у себя дома и положил ее спать в другой комнате. Проснувшись, девушка увидела, как Грант держит в руках эрегированный пенис над ее головой. Также она утверждает, что позже тренер по ошибке прислал ей фото другой девушки.

Кроме того, несколько женщин утверждают, что Грант позволял себе непристойные реплики сексуального характера в их отношении, что затрудняло совместную работу. Журналистка, которая пожелала остаться неизвестной, сообщила, что тренер годами слал ей непристойные сообщения. Упоминались и другие случаи непристойного поведения специалиста или попыток склонить женщин к сексу без их согласия.