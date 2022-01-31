Новичок КПЛ сыграл вничью с российским клубом

На этот раз спарринг-партнером выступил клуб «Волгарь» из Астрахани, который идет на 18-м месте из 20 в ФНЛ (второй по силе дивизион России).

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе казахстанской команды отличились Анатолий Красотин и Максим Марусич.