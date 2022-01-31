Новичок КПЛ сыграл вничью с российским клубом
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
Футбольный клуб «Аксу» в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции провел третий контрольный матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Аксу» в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции провел третий контрольный матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этот раз спарринг-партнером выступил клуб «Волгарь» из Астрахани, который идет на 18-м месте из 20 в ФНЛ (второй по силе дивизион России).
Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе казахстанской команды отличились Анатолий Красотин и Максим Марусич.
Напомним, «Аксу» c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился «Махтаарал». Между тем в первую лигу отправились «Кайсар» и «Жетысу». В межсезонье павлодарскую команду принял новый тренер.