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19:21 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ сыграл вничью с российским клубом

Футбольный клуб «Аксу» в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции провел третий контрольный матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На этот раз спарринг-партнером выступил клуб «Волгарь» из Астрахани, который идет на 18-м месте из 20 в ФНЛ (второй по силе дивизион России).

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе казахстанской команды отличились Анатолий Красотин и Максим Марусич.

Напомним, «Аксу» c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился «Махтаарал». Между тем в первую лигу отправились «Кайсар» и «Жетысу». В межсезонье павлодарскую команду принял новый тренер.

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