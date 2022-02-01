Что осталось от ЦСКА, громившего «Реал»? Чалов уходит, остальные играют мало
Новая тенденция клуба — чистка состава.
Новая тенденция клуба — чистка состава.
В ноябре 2021 года международный центр спортивных исследований (CIES) изучал клубы Европы и назвал состав ЦСКА самым стабильным.
Состав армейцев действительно стабильный. Однако «стабильность» была отличительной чертой несколько лет назад, во времена Гончаренко, когда команда обыгрывала «Реал» в Лиге чемпионов и не было денег для подписания большого количества новичков (условных Гайча, Фукса или Эджуке).
Времена изменились. ЦСКА стал богаче и финансово стабильнее, однако состав как раз меняется в обратную сторону — всё чаще футболисты не задерживаются в клубе, а постоянные игроки меньше влияют на игру.
Вопрос о стабильности отсылает к двум матчам ЦСКА с «Реалом» осенью 2018 года. Через 3,5 года от того состава осталось восемь человек (и травмированный на тот момент Виктор Васин) — большинство из которых не играет регулярно и не даёт результат сейчас.
Армейцы отдают в аренду тех, кто не играет регулярно. Последние примеры — Бистрович, Бохинен, Кучаев. Игроки выходящие на замену, но приносящие результат победными голами (вспомните пушки Бистровича и гол Бохинена в Самаре).
Облегчение армейского состава происходит на фоне того, что «Спартак» берёт пять игроков для ротации и на перспективу, а «Зенит» покупает Адамова на фланг, укомплектованный Суторминым и Караваевым. Ну, а ЦСКА в это окно взял двух легионеров — Хесуса Медину и Юсуфа Языджи. И это ещё одно подтверждение того, что ЦСКА — новый. Клуб меняется на наших глазах.
Евгений Марков