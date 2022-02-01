Что осталось от ЦСКА, громившего «Реал»? Чалов уходит, остальные играют мало

В ноябре 2021 года международный центр спортивных исследований (CIES) изучал клубы Европы и назвал состав ЦСКА самым стабильным.

В среднем футболисты задерживаются в московском клубе на 4,83 года.

В то время как среднее время футболиста в клубе РПЛ — 2,62.

ЦСКА опережает по этому показателю испанских лидеров — «Реал» (4,66) и «Атлетик» (4,56).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrTK4L3nHcl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrTK4L3nHcl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrTK4L3nHcl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Состав армейцев действительно стабильный. Однако «стабильность» была отличительной чертой несколько лет назад, во времена Гончаренко, когда команда обыгрывала «Реал» в Лиге чемпионов и не было денег для подписания большого количества новичков (условных Гайча, Фукса или Эджуке).

Времена изменились. ЦСКА стал богаче и финансово стабильнее, однако состав как раз меняется в обратную сторону — всё чаще футболисты не задерживаются в клубе, а постоянные игроки меньше влияют на игру.

От состава 2018-го осталось девять игроков

Вопрос о стабильности отсылает к двум матчам ЦСКА с «Реалом» осенью 2018 года. Через 3,5 года от того состава осталось восемь человек (и травмированный на тот момент Виктор Васин) — большинство из которых не играет регулярно и не даёт результат сейчас.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2f6e5b45913abc6c354f" data-vnd="2f6e5b45913abc6c354f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2f6e5b45913abc6c354f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Акинфеев и Марио — да, это стабильность.

— да, это стабильность. Набабкин и Щенников — игроки ротации, много пропускающие из-за травм и уже не основные.

— игроки ротации, много пропускающие из-за травм и уже не основные. Васин и Магнуссон — огромное количество пропусков из-за травм; последний матч исландца за ЦСКА — 70 минут с «Тамбовом» 4 апреля прошлого года; у Васина — лишь три матча в старте в этом сезоне.

— огромное количество пропусков из-за травм; последний матч исландца за ЦСКА — 70 минут с «Тамбовом» 4 апреля прошлого года; у Васина — лишь три матча в старте в этом сезоне. Дзагоев — по сути, нужный для ЦСКА, но подверженный травмам, поэтому его время — 65 минут на поле (об этом говорит и Березуцкий).

— по сути, нужный для ЦСКА, но подверженный травмам, поэтому его время — 65 минут на поле (об этом говорит и Березуцкий). Бийол — вот кто удивил, и раскрылся, и теперь помогает не только в опорной зоне, но также в защите и даже в нападении.

— вот кто удивил, и раскрылся, и теперь помогает не только в опорной зоне, но также в защите и даже в нападении. Ахметов и Обляков выходят на поле чаще, но не определяют игру ЦСКА. Более того — Обляков так и не стал игроком сборной, Ахметов изредка туда попадает, но в решающих матчах не участвует.

Где все остальные?

Чалов вот-вот уедет в аренду в «Базель». В этом сезоне у него 3+2 в 16 матчах и игра на непривычном для себя фланге.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXYhfebqlCr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXYhfebqlCr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXYhfebqlCr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Влашич уехал после того, как стал футболистом года в России в 2020-м, но закончил карьеру в Москве скомканно: одна голевая передача в 11 матчах. Теперь — в Англии, забил один гол в 11 матчах этого сезона за «Вест Хэм» (лишь четыре из которых начинал в старте).

уехал после того, как стал футболистом года в России в 2020-м, но закончил карьеру в Москве скомканно: одна голевая передача в 11 матчах. Теперь — в Англии, забил один гол в 11 матчах этого сезона за «Вест Хэм» (лишь четыре из которых начинал в старте). В ЦСКА не смогли продлить контракт с Родриго Бекао , так что бразилец уехал в «Удинезе», где играет до сих пор (2 гола в 64 матчах).

, так что бразилец уехал в «Удинезе», где играет до сих пор (2 гола в 64 матчах). Арнор Сигурдссон забил один из голов на «Сантьяго Бернабеу», летом уехал в аренду в «Венецию», но в шести матчах Серии А не убедил, так что клубы думают, где продолжит карьеру исландец. ЦСКА в нём не заинтересован.

забил один из голов на «Сантьяго Бернабеу», летом уехал в аренду в «Венецию», но в шести матчах Серии А не убедил, так что клубы думают, где продолжит карьеру исландец. ЦСКА в нём не заинтересован. Запасной защитник Никита Чернов вышел с «Крыльями Советов» из в ФНЛ в РПЛ и теперь — один из лидеров команды.

вышел с «Крыльями Советов» из в ФНЛ в РПЛ и теперь — один из лидеров команды. Запасной вратарь Илья Помазун — теперь основной в «Урале» (возвращался в прошлом году в ЦСКА на время болезни Акинфеева, но так и не закрепился).

— теперь основной в «Урале» (возвращался в прошлом году в ЦСКА на время болезни Акинфеева, но так и не закрепился). Георгий Кырнац — играет в ФНЛ-2 за вторую команду хабаровского «СКА».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpydgmQhrxB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpydgmQhrxB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BpydgmQhrxB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Георгий Кырнац (@gosha_kyrnats)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Ефремов после «Крыльев» перешёл в самарский «Акрон» из ФНЛ.

после «Крыльев» перешёл в самарский «Акрон» из ФНЛ. Абель Эрнандес — уже в четвёртом клубе после ЦСКА. Играл в Катаре и Бразилии, теперь — в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

— уже в четвёртом клубе после ЦСКА. Играл в Катаре и Бразилии, теперь — в мексиканском «Атлетико Сан-Луис». Нисимура вернулся в японский «Вегалта Сэндай», откуда уезжал в ЦСКА.

вернулся в японский «Вегалта Сэндай», откуда уезжал в ЦСКА. Астемир Гордюшенко — он же автор первого гола в истории стадиона ЦСКА — играет в ФНЛ за «Томь».

— он же автор первого гола в истории стадиона ЦСКА — играет в ФНЛ за «Томь». Тимур Жамалетдинов — бьётся за выживание в РПЛ с «Уфой», забил четыре гола в 33 матчах.

Новая тенденция в ЦСКА — чистка состава

Армейцы отдают в аренду тех, кто не играет регулярно. Последние примеры — Бистрович, Бохинен, Кучаев. Игроки выходящие на замену, но приносящие результат победными голами (вспомните пушки Бистровича и гол Бохинена в Самаре).

Облегчение армейского состава происходит на фоне того, что «Спартак» берёт пять игроков для ротации и на перспективу, а «Зенит» покупает Адамова на фланг, укомплектованный Суторминым и Караваевым. Ну, а ЦСКА в это окно взял двух легионеров — Хесуса Медину и Юсуфа Языджи. И это ещё одно подтверждение того, что ЦСКА — новый. Клуб меняется на наших глазах.