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12:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Что осталось от ЦСКА, громившего «Реал»? Чалов уходит, остальные играют мало

Новая тенденция клуба — чистка состава.

ЦСКА
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В ноябре 2021 года международный центр спортивных исследований (CIES) изучал клубы Европы и назвал состав ЦСКА самым стабильным.

  • В среднем футболисты задерживаются в московском клубе на 4,83 года.
  • В то время как среднее время футболиста в клубе РПЛ — 2,62.
  • ЦСКА опережает по этому показателю испанских лидеров — «Реал» (4,66) и «Атлетик» (4,56).

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Состав армейцев действительно стабильный. Однако «стабильность» была отличительной чертой несколько лет назад, во времена Гончаренко, когда команда обыгрывала «Реал» в Лиге чемпионов и не было денег для подписания большого количества новичков (условных Гайча, Фукса или Эджуке).

Времена изменились. ЦСКА стал богаче и финансово стабильнее, однако состав как раз меняется в обратную сторону — всё чаще футболисты не задерживаются в клубе, а постоянные игроки меньше влияют на игру.

От состава 2018-го осталось девять игроков

Вопрос о стабильности отсылает к двум матчам ЦСКА с «Реалом» осенью 2018 года. Через 3,5 года от того состава осталось восемь человек (и травмированный на тот момент Виктор Васин) — большинство из которых не играет регулярно и не даёт результат сейчас.

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  • Акинфеев и Марио — да, это стабильность.
  • Набабкин и Щенников — игроки ротации, много пропускающие из-за травм и уже не основные.
  • Васин и Магнуссон — огромное количество пропусков из-за травм; последний матч исландца за ЦСКА — 70 минут с «Тамбовом» 4 апреля прошлого года; у Васина — лишь три матча в старте в этом сезоне.
  • Дзагоев — по сути, нужный для ЦСКА, но подверженный травмам, поэтому его время — 65 минут на поле (об этом говорит и Березуцкий).
  • Бийол — вот кто удивил, и раскрылся, и теперь помогает не только в опорной зоне, но также в защите и даже в нападении.
  • Ахметов и Обляков выходят на поле чаще, но не определяют игру ЦСКА. Более того — Обляков так и не стал игроком сборной, Ахметов изредка туда попадает, но в решающих матчах не участвует.

Где все остальные?

  • Чалов вот-вот уедет в аренду в «Базель». В этом сезоне у него 3+2 в 16 матчах и игра на непривычном для себя фланге.

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  • Влашич уехал после того, как стал футболистом года в России в 2020-м, но закончил карьеру в Москве скомканно: одна голевая передача в 11 матчах. Теперь — в Англии, забил один гол в 11 матчах этого сезона за «Вест Хэм» (лишь четыре из которых начинал в старте).
  • В ЦСКА не смогли продлить контракт с Родриго Бекао, так что бразилец уехал в «Удинезе», где играет до сих пор (2 гола в 64 матчах).
  • Арнор Сигурдссон забил один из голов на «Сантьяго Бернабеу», летом уехал в аренду в «Венецию», но в шести матчах Серии А не убедил, так что клубы думают, где продолжит карьеру исландец. ЦСКА в нём не заинтересован.
  • Запасной защитник Никита Чернов вышел с «Крыльями Советов» из в ФНЛ в РПЛ и теперь — один из лидеров команды.
  • Запасной вратарь Илья Помазун — теперь основной в «Урале» (возвращался в прошлом году в ЦСКА на время болезни Акинфеева, но так и не закрепился).
  • Георгий Кырнац — играет в ФНЛ-2 за вторую команду хабаровского «СКА».

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  • Дмитрий Ефремов после «Крыльев» перешёл в самарский «Акрон» из ФНЛ.
  • Абель Эрнандес — уже в четвёртом клубе после ЦСКА. Играл в Катаре и Бразилии, теперь — в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».
  • Нисимура вернулся в японский «Вегалта Сэндай», откуда уезжал в ЦСКА.
  • Астемир Гордюшенко — он же автор первого гола в истории стадиона ЦСКА — играет в ФНЛ за «Томь».
  • Тимур Жамалетдинов — бьётся за выживание в РПЛ с «Уфой», забил четыре гола в 33 матчах.

Новая тенденция в ЦСКА — чистка состава

Армейцы отдают в аренду тех, кто не играет регулярно. Последние примеры — Бистрович, Бохинен, Кучаев. Игроки выходящие на замену, но приносящие результат победными голами (вспомните пушки Бистровича и гол Бохинена в Самаре).

Облегчение армейского состава происходит на фоне того, что «Спартак» берёт пять игроков для ротации и на перспективу, а «Зенит» покупает Адамова на фланг, укомплектованный Суторминым и Караваевым. Ну, а ЦСКА в это окно взял двух легионеров — Хесуса Медину и Юсуфа Языджи. И это ещё одно подтверждение того, что ЦСКА — новый. Клуб меняется на наших глазах.

Евгений Марков

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