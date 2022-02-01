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11:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роберто Карлос возобновит карьеру футболиста на один матч

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос возобновит карьеру футболиста на один матч, информирует BBC.

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Источник: AFP 2021

48-летний чемпион мира проведет игру в Пивной лиге Англии за «Булл ин Барн Юнайтед». Это любительское соревнование, в котором участвуют команды от местных баров и пабов.

Карлос сыграет за «Булл ин Барн Юнайтед», так как команда победила в конкурсе «Трансфер мечты» от eBay. Для участия в этом конкурсе нужно заплатить всего пять фунтов. Победившая команда на один матч получает профессионального футболиста. Сделку оформляет eBay.

Роберто Карлос выйдет на замену в предстоящей игре, а все вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Напомним, роберто Карлос- чемпион мира 2002 года. Он входит в список ФИФА 100 и был знаменит своей скоростью и силой удара. Он три раза выигрывал Лигу чемпионов и четыре раза чемпионат Испании в составе «Реала». В сезоне-2011/12 выступал за «Анжи».

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