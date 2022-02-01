Роберто Карлос возобновит карьеру футболиста на один матч

48-летний чемпион мира проведет игру в Пивной лиге Англии за «Булл ин Барн Юнайтед». Это любительское соревнование, в котором участвуют команды от местных баров и пабов.

Карлос сыграет за «Булл ин Барн Юнайтед», так как команда победила в конкурсе «Трансфер мечты» от eBay. Для участия в этом конкурсе нужно заплатить всего пять фунтов. Победившая команда на один матч получает профессионального футболиста. Сделку оформляет eBay.

Роберто Карлос выйдет на замену в предстоящей игре, а все вырученные средства будут направлены на благотворительность.