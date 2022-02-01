В «ПСЖ» приняли решение расстаться с Почеттино летом. Тренер уже проинформирован

Маурисио Почеттино уже долгое время находится под давлением потенциальной отставки, а накануне еще больше усугубил свое положение. ПСЖ вылетел из Кубка Франции уже в ⅛ финала, уступив «Ницце».

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году и проработал до 2021-го. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании, дважды завоевал Суперкубок страны, трижды становился победителем Лиги чемпионов, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и дважды становился победителем клубного чемпионата мира.