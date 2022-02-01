В «ПСЖ» приняли решение расстаться с Почеттино летом. Тренер уже проинформирован
Руководство «ПСЖ» сообщило главному тренеру Маурисио Почеттино, что летом он покинет команду, информирует инсайдер Адриен Гренье.
Руководство «ПСЖ» сообщило главному тренеру Маурисио Почеттино, что летом он покинет команду, информирует инсайдер Адриен Гренье.
Ранее сообщалось, что французский клуб уже согласовал условия контракта с Зинедином Зиданом.
Маурисио Почеттино уже долгое время находится под давлением потенциальной отставки, а накануне еще больше усугубил свое положение. ПСЖ вылетел из Кубка Франции уже в ⅛ финала, уступив «Ницце».
Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году и проработал до 2021-го. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании, дважды завоевал Суперкубок страны, трижды становился победителем Лиги чемпионов, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и дважды становился победителем клубного чемпионата мира.