«Арсенал» и Обамеянг расторгли контракт по обоюдному согласию сторон
Пресс-служба лондонского «Арсенала» объявила о расторжении контракта с габонским форвардом Пьером Эмериком Обамеянгом.
Барселона
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Пресс-служба лондонского «Арсенала» объявила о расторжении контракта с габонским форвардом Пьером Эмериком Обамеянгом.
Отмечается, что стороны пришли к обоюдному соглашению. Обамеянг был капитаном «канониров» последние два с половиной сезона и провел 162 матча, забив 92 гола во всех соревнованиях.
Сегодня в СМИ появились фотографии тренировки габонца в форме «Барселоны». Каталонцы выражали заинтересованность в аренде форварда. Сам Обамеянг был готов пойти на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Барсу».