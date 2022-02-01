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23:38 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» и Обамеянг расторгли контракт по обоюдному согласию сторон

Пресс-служба лондонского «Арсенала» объявила о расторжении контракта с габонским форвардом Пьером Эмериком Обамеянгом.

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Отмечается, что стороны пришли к обоюдному соглашению. Обамеянг был капитаном «канониров» последние два с половиной сезона и провел 162 матча, забив 92 гола во всех соревнованиях.

Сегодня в СМИ появились фотографии тренировки габонца в форме «Барселоны». Каталонцы выражали заинтересованность в аренде форварда. Сам Обамеянг был готов пойти на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Барсу».

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