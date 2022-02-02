Стало известно, когда «Барселона» объявит о переходе Обамеянга

По информации источника, 3 или 4 февраля состоится презентация футболиста на стадионе «Камп Ноу». Габонец сможет дебютировать за «Барсу» в воскресном матче 23-го тура испанской Примеры с «Атлетико». Игра состоится 6 февраля.

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Ранее стало известно, что «Арсенал» и Обамеянг расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Соответственно, форвард присоединится к каталонцам на правах свободного агента. Отмечается, что футболист уже прошёл все необходимые медицинские тесты.

Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение.