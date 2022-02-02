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10:05 (мск), источник: Sport24

Неймар признан лучшим бразильским футболистом 2021 года, играющим за пределами Бразилии

Нападающий «ПСЖ» Неймар стал обладателем награды Samba Gold по итогам 2021 года. Премия присуждается лучшему бразильскому футболисту, играющему за пределами родной страны.

ПСЖ
БразилияОтбор ЧМ: таблица и календарьОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Нападающий «ПСЖ» Неймар стал обладателем награды Samba Gold по итогам 2021 года. Премия присуждается лучшему бразильскому футболисту, играющему за пределами родной страны.

Ранее награда вручалась лучшему бразильскому футболисту, выступающему исключительно в Европе. Формат был изменен лишь с этого года.

29-летний Неймар опубликовал у себя в инстаграме фотографию с трофеем.

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Отметим, что по итогам 2021 года Samba Gold также впервые была вручена лучшей бразильской футболистке, играющей за пределами Бразилии. Награда досталась 18-летний Джоване Кейрос, которая принадлежит «Барселоне», но играет в аренде за «Леванте».

Неймар стал 5-кратным обладателем Samba Gold. Ранее он завоевывал приз в 2014, 2015, 2017 и 2020 годах.

В 2021 году нападающий выиграл Кубок Франции в составе «ПСЖ». В чемпионате страны сезона-2020/21 парижане заняли 2-е место, уступив чемпионство «Лиллю».

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