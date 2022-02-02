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13:32 (мск), источник: Sports.Ru

Главному тренеру сборной России — 53! Смотрите, как Карпин забивал «Барселоне», «Реалу» и другим клубам Ла Лиги

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Источник: Sports.Ru

Валерию Карпину исполнилось 53 года!

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Не будем в сотый раз вспоминать голы Карпина на «Стад де Франс» и в матче с Украиной. Мы припасли кое-что поинтереснее!

После ЧМ-1994 Карпин перешел из «Спартака» в «Реал Сосьедад». Логично, что уехал он именно в Испанию, ведь на Пиренеях пристально следили за выступлениями «Барселоны» в Лиге чемпионов. А там команда Олега Романцева в «Лужниках» вытащила ничью, проигрывая 0:2. Счет сравнял именно Карпин, приняв мяч на грудь и резко пробив мимо Андони Субисарреты.

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В ответной игре красно-белые влетели 1:5, но забили первыми. Трибуны «Камп Ноу» и Йохан Кройфф точно оценили комбинацию, которая привела к выходу Карпина один на один. Хавбек отлично сориентировался в ситуации, когда навстречу несся вратарь, а два защитника почти взяли его в коробочку.

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Вообще, «Барселона» — любимый клиент Карпина. После трансфера в «Валенсию» он снова отличился на главной арене Каталонии. Бильярдный удар в угол — и Субисаррета опять вытащил мяч из сетки.

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В «Валенсии» Карпин провел всего один сезон, но зато как продуктивно! На табло «Сантьяго Бернабеу» тоже высветилась его фамилия.

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Бывшему клубу он вообще забил победный гол. Демонстративно не праздновал, но фанаты все равно его освистали. Через пять лет Карпин вернется в Сан-Себастьян, и трибуны снова будут аплодировать футболисту сборной России.

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Ну, а в составе «Сельты» Карпин отличился аж 37 раз. Связка с Александром Мостовым — вот о чем постоянно ностальгируют болельщики клуба из Виго. Характерный матч: ВГ сравнивает счет в переломный момент встречи, а Царь отдает две голевые.

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В начале 2004-го «Реал Сосьедад» обыграл тех самых галактикос. Кто забил победный гол? Что за глупый вопрос?

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А это один из последних голов Карпина в карьере — в ворота «Нумансии» 31 октября 2004 года. В конце сезона он завершит карьеру в возрасте 36 лет.

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