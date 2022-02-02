Главному тренеру сборной России — 53! Смотрите, как Карпин забивал «Барселоне», «Реалу» и другим клубам Ла Лиги
Подборка голов легенды.
Подборка голов легенды.
Валерию Карпину исполнилось 53 года!
Не будем в сотый раз вспоминать голы Карпина на «Стад де Франс» и в матче с Украиной. Мы припасли кое-что поинтереснее!
После ЧМ-1994 Карпин перешел из «Спартака» в «Реал Сосьедад». Логично, что уехал он именно в Испанию, ведь на Пиренеях пристально следили за выступлениями «Барселоны» в Лиге чемпионов. А там команда Олега Романцева в «Лужниках» вытащила ничью, проигрывая 0:2. Счет сравнял именно Карпин, приняв мяч на грудь и резко пробив мимо Андони Субисарреты.
В ответной игре красно-белые влетели 1:5, но забили первыми. Трибуны «Камп Ноу» и Йохан Кройфф точно оценили комбинацию, которая привела к выходу Карпина один на один. Хавбек отлично сориентировался в ситуации, когда навстречу несся вратарь, а два защитника почти взяли его в коробочку.
Вообще, «Барселона» — любимый клиент Карпина. После трансфера в «Валенсию» он снова отличился на главной арене Каталонии. Бильярдный удар в угол — и Субисаррета опять вытащил мяч из сетки.
В «Валенсии» Карпин провел всего один сезон, но зато как продуктивно! На табло «Сантьяго Бернабеу» тоже высветилась его фамилия.
Бывшему клубу он вообще забил победный гол. Демонстративно не праздновал, но фанаты все равно его освистали. Через пять лет Карпин вернется в Сан-Себастьян, и трибуны снова будут аплодировать футболисту сборной России.
Ну, а в составе «Сельты» Карпин отличился аж 37 раз. Связка с Александром Мостовым — вот о чем постоянно ностальгируют болельщики клуба из Виго. Характерный матч: ВГ сравнивает счет в переломный момент встречи, а Царь отдает две голевые.
В начале 2004-го «Реал Сосьедад» обыграл тех самых галактикос. Кто забил победный гол? Что за глупый вопрос?
А это один из последних голов Карпина в карьере — в ворота «Нумансии» 31 октября 2004 года. В конце сезона он завершит карьеру в возрасте 36 лет.
С днем рождения, Валерий Георгиевич!