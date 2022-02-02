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13:58 (мск), источник: Sports.Ru

Обамеянг перешел в «Барселону». Ранее он разорвал контракт с «Арсеналом»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком «Барселоны».

Барселона
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Источник: AP 2021

32-летний футболист сборной Габона перешел в каталонский клуб свободным агентом, разорвав контракт с «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что «Барса» хотела арендовать игрока, но клубы не смогли договориться о распределении расходов на зарплату форварда.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне АПЛ Обамеянг провел 14 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

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