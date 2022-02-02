Гринвуда выпустили под залог. Игрока «МЮ» подозревают в изнасиловании, нападении, насилии и угрозах убийством

20-летний нападающий был задержан в своем доме в Чешире в выходные после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые, предположительно, были размещены экс-девушкой футболиста, заявившей, что она подверглась насилию.

Первоначально Гринвуда арестовали по подозрению в изнасиловании и нападении, его допрашивали.

Во вторник полиция Большого Манчестера дополнительно сообщила об аресте 20-летнего мужчины по подозрению в сексуальном насилии и угрозах убийством, его вновь допрашивали. Полиция официально не назвала имя задержанного.