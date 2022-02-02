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14:55 (мск), источник: Sports.Ru

Гринвуда выпустили под залог. Игрока «МЮ» подозревают в изнасиловании, нападении, насилии и угрозах убийством

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, арестованный по подозрению в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством, выпущен под залог до проведения дальнейшего расследования.

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Источник: Reuters

20-летний нападающий был задержан в своем доме в Чешире в выходные после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые, предположительно, были размещены экс-девушкой футболиста, заявившей, что она подверглась насилию.

Первоначально Гринвуда арестовали по подозрению в изнасиловании и нападении, его допрашивали.
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Во вторник полиция Большого Манчестера дополнительно сообщила об аресте 20-летнего мужчины по подозрению в сексуальном насилии и угрозах убийством, его вновь допрашивали. Полиция официально не назвала имя задержанного.

В обновленной информации, опубликованной в среду утром, представитель полиции сказал: «20-летний мужчина, арестованный в воскресенье 30 января 2022 года по подозрению в изнасиловании и нападении на женщину, был отпущен под залог до дальнейшего расследования».

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