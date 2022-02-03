Болельщики «Манчестер Юнайтед» могут бесплатно обменять футболки Гринвуда

Ранее многие фанаты принесли майки с фамилией Гринвуда в клубный магазин с просьбой заменить их на другие. «Манчестер Юнайтед» согласился сделать это бесплатно, болельщики могут выбрать форму любого другого игрока.

20-летнего игрока арестовали в минувшее воскресенье после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фото побоев и выложила аудио, где её принуждают к сексу. Гринвуд провёл под стражей трое суток. Сегодня утром его освободили под залог, сообщает Daily Mail.