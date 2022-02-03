Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.02
Лион
Марсель
21
Футбол. Зарубежный
4.02
Герта
Бохум
Футбол. Зарубежный
5.02
Арминия
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
5.02
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
5.02
Кельн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
5.02
Майнц
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
20Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
14Москвина в великолепной форме: Поздняков и Задорина открыли центр экипировки для Олимпиады в Пекине
17:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сердар Азмун прилетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к «Байеру»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун прилетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к команде.

Бавария
ЗенитЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба немецкого клуба выложила в Twitter видео с 27-летним иранцем в местном аэропорту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в минувшем январе. Изначально немецкий клуб подписал с иранцем предварительный контракт, который должен был вступить в силу с сезона-2022/23, однако позднее стороны договорились о переходе футболиста в зимнее трансферное окно.

Азмун выступал за «Зенит» с февраля 2019 года, в сезоне-2021/22 он забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи в 21 матче за команду.

 Россия — чемпион по переходам спортсменов в другие страны. Кто перед Олимпиадой в Пекине менял гражданство?
Назван неожиданный продукт для похудения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь