Погба склоняется к уходу в «Реал». «МЮ» смирился с потерей хавбека

Как сообщает ESPN, 28-летний француз склоняется к тому, чтобы перейти в «Реал Мадрид». При этом отмечается интерес со стороны «ПСЖ» и «Ювентуса».

В «МЮ» уже смирились с тем, что игрок в новом сезоне будет выступать за другой клуб.