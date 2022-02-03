Погба склоняется к уходу в «Реал». «МЮ» смирился с потерей хавбека
Полузащитник Поль Погба, вероятно, покинет «Манчестер Юнайтед» летом в качестве свободного агента.
Манчестер Юнайтед
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Полузащитник Поль Погба, вероятно, покинет «Манчестер Юнайтед» летом в качестве свободного агента.
Как сообщает ESPN, 28-летний француз склоняется к тому, чтобы перейти в «Реал Мадрид». При этом отмечается интерес со стороны «ПСЖ» и «Ювентуса».
Ранее сообщалось, что манкунианцы попросили Погба отложить решение об уходе из клуба до назначения нового тренера.