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21:31 (мск), источник: Sports.Ru

Погба склоняется к уходу в «Реал». «МЮ» смирился с потерей хавбека

Полузащитник Поль Погба, вероятно, покинет «Манчестер Юнайтед» летом в качестве свободного агента.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

Как сообщает ESPN, 28-летний француз склоняется к тому, чтобы перейти в «Реал Мадрид». При этом отмечается интерес со стороны «ПСЖ» и «Ювентуса».

В «МЮ» уже смирились с тем, что игрок в новом сезоне будет выступать за другой клуб.

Ранее сообщалось, что манкунианцы попросили Погба отложить решение об уходе из клуба до назначения нового тренера.

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