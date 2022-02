Роберт Левандовски: «The Best значимее, чем “Золотой мяч”. Я осознал, что футбольная политика иногда тоже играет свою роль»

«В последнее время я думал о двух наградах — о призе The Best от ФИФА и о “Золотом мяче”. И я пришел к выводу о том, что приз от ФИФА действительно имеет большее значение, ведь за “Золотой мяч” голосуют только журналисты. Там нет четкости. А в голосовании за награду ФИФА участвуют и профессионалы, и журналисты. Там голосуют капитаны команд, тренеры. Они могут реалистично и объективно оценить уровень нашей игры, потому что знают, чего стоят нам каждый матч, каждый рекорд, каждая травма.



Возможно, с точки зрения престижа “Золотой мяч” находится выше, чем The Best, но признание, которое я получил, выиграв приз ФИФА два раза подряд в голосовании тренеров и игроков, заставляет меня гордиться, ведь я знаю, как я трудился на протяжении многих лет. Но я должен подчеркнуть, что дистанцируюсь от наград. Нет такого, что я не могу спать после церемонии, где не победил, и думаю, почему же я провалился. Особенно после того, как осознал, что футбольная политика иногда тоже играет свою роль.



Результаты голосования никак не влияют на то, что является самым важным для меня. Мне важнее получать удовольствие от игры и помогать моим командам добиваться успеха», — сказал Левандовски в интервью Piłka Nożna.